Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı

ANKARA'da 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ile aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı yapıldı.

ANKARA 'da 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ile aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesi ile çalışanlarını enflasyonun altına ezdirmeyecektir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı. Bakan Bilgin, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ve toplum arasındaki bağları güçlendirdiğini belirterek, "Bu toplu sözleşmelerin, toplu görüşmelerin bizi daha ileri düzeyde bir dayanışmaya, bütünleşmeye götürmesini diliyoruz. Tabi bu bütünleşmenin, sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşma ile neticelenmesi hepimizin idealidir" dedi.

'SENDİKALAR HERHANGİ BİR STK'DAN FARKLI'Dünyanın büyük değişim sürecinden geçtiğini kaydeden Bakan Bilgin, "Küreselleşme sürecinin yarattığı sorunları dünyayı yeniden şekillendirmek isteyen emperyalist ülkelerin yarattığı sorunların en ağırını bölgemizde yaşıyoruz. Bunlardan en önemlisi ekonomidir. Bu emperyalizm, ekonomik süreçleri denetim altına almak isteyen tekelci kapitalist, bir anlamda emperyalist yayılmacı ülkelerin siyasetçilerinin dayandığı politikalarla ülkeleri ekonomik bakımdan kıskaç altına almaktadırlar. Emperyalist ülkelerin gözü kapalı, karanlık odalarında hazırlanmış, yetiştirilmiş, devşirilmiş adamlar üzerinde yapılan saldırıların mahiyetini görmemiz lazım. Bu topraklarda bağımsız, özgürce yaşamanın şartı kamu düzenini sağlamak, hukuk devletini ayakta tutmak, bunu da sosyal devlet ilkesi ile toplumla bütünleştirmelidir. Bu bakımdan sendikaların bu süreçte daha fazla sorumluluğu vardır. Herhangi bir sivil toplum kuruluşundan farklıdırlar. Çünkü onlar aynı zamanda demokratik devletin sosyal kimliğini temsil ederler. Bu bakımdan ben toplu sözleşmeleri sendikalarla yaptığımız görüşmelerin Türkiye'nin sosyal devlet kimliğini, demokratik devlet kimliğini yeniden üretecek mekanizmalar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Bakan Bilgin, konuşmasının sonunda sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesi ile çalışanlarını enflasyonun altına ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim" dedi. MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: TOPLUMUN TAMAMINI İLGİLENDİRİYORBakan Bilgin'in ardından tekliflerini sunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin maaşlarının ve satın alma gücünün enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Yalçın, "Bu açıdan bu toplu sözleşmenin mutlaka ama mutlaka bu durumları göz önünde bulundurarak gerçekleşmesi gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Adil bir bölüşüm için bu masa fırsat olarak kullanılmalıdır. Toplu sözleşme teklifleriyle geçmişin kayıpların giderilmesi, bugünün beklentilerinin ve yarına ilişkin de beklentilerin karşılanması geleceğe dair refah paylaşımının bu masada temin edilmesi son derece önemlidir. Çünkü bu masa kamu görevleri açısından en önemli sosyal diyalog mekanizmasıdır. Toplumsal açıdan da en önemli sosyal iyileşme mekanizmasıdır. Buradan alınan kararlar sadece kamu görevlerini, memur emeklileri değil toplumun tamamını ilgilendiriyor" diye konuştu.

Görüşme, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Ali Yalçın, 10 Ağustos'a kadar toplu sözleşmeye ilişkin ön müzakerenin yapılacağını, 11 Ağustos'ta tekrar bir araya gelineceğini ve 12 Ağustos'tan 21 Ağustos'a kadar tam müzakerelerin yapılacağını belirtti. Yalçın, uzlaşı sağlanması halinde, 22 Ağustos itibarıyla sürecin tamamlanacağını ve zam oranlarının netleşeceğini belirtti.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç