Memur ve memur emeklisi maaş zammı açıklandı mı? Memur zammı ne kadar ?

Son Dakika: Hükümet ile memur konfederasyonları memur ve memur emeklisinin zam görüşmelerine anlaşma sağladı. Memur ve memur emeklileri 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı oranında zam alacak. Peki, Memur ve memur emeklisi maaş zammı açıklandı mı? Memur zammı ne kadar ?

Son Dakika: Milyonların gözü memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen toplu sözleşmeye çevrildi. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona erdi. Peki, Memur ve memur emeklisi maaş zammı açıklandı mı? Memur zammı ne kadar ? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SON DAKİKA: MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Son Dakika: Hükümet ile memur konfederasyonları memur ve memur emeklisinin zam görüşmelerine anlaşma sağladı. Memur ve memur emeklileri 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı oranında zam alacak.

"BAZI KONULAR TAMAMLANAMADI"

Zam görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplu pazarlık yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunları belli bir ölçüde büyük bir uzlaşma ile bir araya geldik. Bazı konular tamamlanamadı. Bazı imzalamaya açılacak hizmet kolu eksenlerinde tamamlanmamış hususlar var. Onlar da bu akşama kadar tamamlanır. Biz sayın genel başkanla genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. Bu uzlaşma zeminini şimdiden tüm memurlara ve Türkiye'mize hayırlı olmasını dileyerek söze başlamak istiyorum." dedi.

Zam oranını açıklayan Bakan Bilgin şunları söyledi:

İlk teklifte yüzde 5+ enflasyon ve sonra yüzde 6+enflasyon farkı, 2023 için yüzde 6+6 önermelerimiz olmuştu. İkinci teklifi açıklıyorum. 2022'de ilk yarısında yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için ise yüzde 7+enflasyon farkı. Yüzde 12'lik artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. Enflasyon beklentimizin de yüzde 9 olduğunu belirtmek isterim. IMF'nin de beklentisi bu yönde. 2023 için verilmemiş bir oranda yüzde 8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. İkinci kısmı için ise yüzde 6'lık bir zam önerilmektedir. Yüzde 14'lük bir zam önerildiğini söylemek isterim.