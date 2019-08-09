09.08.2019 16:50

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları

Toplantıya katılanlardan detaylar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve tokalaşması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un detayları ANKARA - Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA