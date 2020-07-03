Memur ve emeklinin maaşında temmuz ayında kaç lira artış olacak?
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Memur ve emeklinin maaşında temmuz ayında kaç lira artış olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası memur v emekli maaşları merak edildi. Peki, memur ve emeklinin maaşında temmuz ayında kaç lira artış olacak?

Memur ve emeklinin maaşında temmuz ayında kaç lira artış olacak?
03.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:05

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Peki, memur ve emeklinin maaşında temmuz ayında kaç lira artış olacak? İşte güncel memur ve emeklinin maaşı rakamları!

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Toplu sözleşmede yüzde 4 zam alan memurlar buna ek olarak yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ünü aşan kısmı kadar da enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde enflasyon yüzde 5,75 oldu. Böylece memur ve emekliler temmuzda yüzde 5,75 oranında zam alacak.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞINDA TEMMUZ AYINDA KAÇ LİRA ARTIŞ OLACAK?

Yüzde 5,75 zam alacağını öğrenen memur ve emekliler maaşlarına TL bazında ne kadar zam geleceğini merak eder oldu. İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

- Mevcut maaş: 1.500 lira

- Zam oranı: %5,75

- Zam bedeli: 86 lira

- Zamlı maaş: 1.586 lira

ZAMLI MAAŞLAR

- 1.600 liralık maaş - 1.692 liraya

- 1.700 liralık maaş - 1.797 liraya

- 1.800 liralık maaş - 1.899 liraya

- 1.900 liralık maaş - 2.009 liraya

- 2.000 liralık maaş - 2.115 liraya

- 2.100 liralık maaş - 2.220 liraya

- 2.200 liralık maaş - 2.326 liraya

- 2.300 liralık maaş - 2.432 liraya

- 2.400 liralık maaş - 2.538 liraya

- 2.500 liralık maaş - 2.643 liraya

- 2.600 liralık maaş - 2.749 liraya

- 2.700 liralık maaş - 2.855 liraya

- 2.800 liralık maaş - 2.961 liraya

- 2.900 liralık maaş - 3.066 liraya

- 3.000 liralık maaş - 3.172 liraya

- 3.100 liralık maaş - 3.278 liraya

- 3.200 liralık maaş - 3.384 liraya

- 3.300 liralık maaş - 3.489 liraya

- 3.400 liralık maaş - 3.595 liraya

- 3.500 liralık maaş - 3.701 liraya

- 3.600 liralık maaş - 3.807 liraya

- 3.700 liralık maaş - 3.912 liraya

- 3.800 liralık maaş - 4.018 liraya

- 3.900 liralık maaş - 4.124 liraya

- 4.000 liralık maaş - 4.230 liraya

- 4.100 liralık maaş - 4.335 liraya

- 4.200 liralık maaş - 4.441 liraya

- 4.300 liralık maaş - 4.547 liraya

- 4.400 liralık maaş - 4.653 liraya

- 4.500 liralık maaş - 4.758 liraya

- 4.600 liralık maaş - 4.864 liraya

- 4.700 liralık maaş - 4.970 liraya

- 4.800 liralık maaş - 5.076 liraya

- 4.900 liralık maaş - 5.181 liraya

- 5.000 liralık maaş - 5.287 liraya yükselecek.

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