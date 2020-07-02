Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı belli oldu mu? Memur ve emeklinin maaşına ne kadar zam yapılacak?
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Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı belli oldu mu? Memur ve emeklinin maaşına ne kadar zam yapılacak?

Emekli ve memur, aylıklarına yapılacak zammı merak ediyor ve emekli ve memur, aylıklarına yapılacak zam haberlerini takip ediyor. Peki, Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı belli oldu mu?

Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı belli oldu mu? Memur ve emeklinin maaşına ne kadar zam yapılacak?
02.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:53

Emekli ve memur, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki, Memur ve emeklinin maaşına ne kadar zam yapılacak?

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞINA YAPILACAK ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Emekli ve memur, aylıklarına yapılacak zammı öğrenmek için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.

Emekli ve memurlar maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Yarın açıklanacak olan haziran enflasyonu, bu zammın oranında belirleyici olacak.

Emekli ve memur, aylıklarına yapılacak zammı öğrenmek için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. 2008'deki sosyal güvenlik düzenlemelerinin ardından enflasyon oranına göre fark almaya başlayan emeklilerin, emekli oldukları dönemin yanı sıra, ağırlıklı olarak hangi yıllarda çalıştıkları, işverence SGK'da gösterilen ücretleri de kritik önem taşıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, işçi emeklilerinin maaşında, 2000 öncesi, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası yapılan üç ayrı hesaplama birleştirilecek bugünkü aylıklar hesaplanıyor.

2000'den önceki çalışma süreleri için memur maaş katsayısı, gösterge ve aylık bağlama oranı çarpılıyor. Bu dönemde aylık bağlama oranının nispeten yüksek olması nedeniyle, 2000 öncesi dönemdeki çalışmaların emekli aylığına yansıması olumlu oluyor, bu dönemdeki çalışma süresi ne kadar uzunsa, maaşa o kadar pozitif yansıyor. 2000'den sonraki dönemler için dikkate alınan "ortalama aylık kazanç", işçinin prime esas kazançlarının, emeklilik istenen tarihe kadar güncelleme katsayısı ile güncellenmesiyle hesaplanıyor.

ENFLASYON SABİT KALSA BİLE AYLIK ZAMLANACAK

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1.36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4.57 artış meydana geldi.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0.70 artmasını öngörüyor.

GÖSTERİLEN ÜCRET ÖNEMLİ

SSK kapsamındaki çalışanlar için prime esas kazancın (SGK'da gösterilen ücret) yüksek olması önem taşıyor. Bu nedenle işçilerin, SGK'ya yatırılan primleri e-devlet üzerinden takip etmesi gerekiyor. Maaşı yüksek olanların emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam etmeleri, aylık oranları açısından avantajlarına olurken, asgari ücret seviyesinde ücret alanlar ya da ücretleri SGK'ya bu şekilde gösterilen işçilerin, daha fazla çalışmakla emekli aylıklarına yansıyan bir artışları olmuyor.

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