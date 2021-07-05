Memur ve emekli zamları belli oldu
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Memur ve emekli zamları belli oldu

Memur ve emekli zamları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Memur ve emekliler yüzde 8,45 oranında zam alacak.

Memur ve emekliler yüzde 8,45 oranında zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Yani Temmuz ayında zam oranı yüzde 8,45 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da yüzde 8,45 olacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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