MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ! Memur ve emekli zam oranı ne oldu? TÜİK verilerine göre memur ve emekli zam oranı yüzde kaç olacak?

Memur ve emekli zam oranı ne oldu sorusu özellikle Temmuz ayında yapılacak artışı merak eden milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklileri için hesaplanan güncel zam tahminleri, TÜİK'in paylaştığı enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Memur ve emekli zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte yeniden hesaplanıyor. Peki, Memur ve emekli zam oranı ne oldu? TÜİK verilerine göre memur ve emekli zam oranı yüzde kaç olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE OLDU?

TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre 2025 yılı Mart ayı enflasyonu 2.46 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarının hesaplanması için baz alınan yılın üçüncü enflasyon verileri de netleşmiş oldu. Bu hesaplama baz alındığında emekli maaşları için zam oranı Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu. Bu üç aylık enflasyon farkı toplandığın ortaya çıkan yüzde 10.05'lik toplam, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin şimdiden alacağı yani kesinleşen zam oranı olarak ortaya çıktı. Söz konusu zam oranının 6 aylık farkının ortaya çıkması için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması beklenecek.

MEMURLARA VE EMEKLİLERE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Memur maaşları ile memur emeklisinin maaşlarına bu senenin ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.