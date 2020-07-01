Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı belli oldu mu? Memurlar, sözleşmeliler, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammını bekliyor. Peki, memur ve emekli maaş zammı belli oldu mu? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Memur ve emeklinin gözü maaş zammında! Devlet memurları, sözleşmeliler, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammını beklerken memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı belli oldu mu gibi soruların yanıtları merak edildi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

OCAKTA NE kADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

EMEKLİLER DE ZAMLI MAAŞ ALACAK

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.