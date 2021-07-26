Memur-Sen zam talebini açıkladı: "2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış"
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Memur-Sen zam talebini açıkladı: "2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış"

Memur-Sen zam talebini açıkladı: '2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaşlarına 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 38 zam yapılmasını talep etti.

Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaşlarına 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 38 zam yapılmasını talep etti.

4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci 2 Ağustos'ta başlıyor. Toplu sözleşme masasında hükümetle pazarlık yetkisine sahip olan Memur-Sen, kamu görevlileri için teklifini açıkladı. Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile taleplerini kamuoyuna duyuran Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını, ayrıca yüzde 6 da refah payı verilmesini ve mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istedi. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2019 yılında gerçekleştirilen ve hakem kararıyla sonuçlanan toplu sözleşmeyi hatırlatarak, "Mutabakatsız geçen 18 ayda enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık" diye konuştu.

Tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanması gerektiğini belirten Yalçın, mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gerektiğini ve kamuda sözleşmeli istihdama son verilmesi gerektiğini aktardı. Bayramda ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğinin altını çizen Yalçın, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere doğum yardımının bin 800 TL'ye yükseltilmesi, ölüm yardımındaki mevcut tutarlarının iki katı ödenmesi, kamu görevlilerine 8 bin 540 TL evlenme yardımı verilmesi gerektiğini ifade etti.

(Mevlüt İşli – Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti
Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti
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Memur-Sen zam talebini açıkladı: "2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış" - Haberler
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