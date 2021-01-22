Memur-Sen Yerköy Temsilciliğinden dar gelirlilere gıda yardımı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Memur-Sen tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Memur-Sen Yerköy Temsilcisi Hacı Bayram Ergenoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan 50 aileye gıda yardımlarında bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahipleri için alınan gıdaların ilçe esnafından karşılandığını ifade eden Ergenoğlu, şöyle devam etti:

"Memur-Sen ailesi olarak pandemi tedbirleri kapsamında iş yeri kapatılan esnafımızdan önemli bir bölümünün mağduriyeti devam etmektedir. Normal dönemde yardım istemeye alışık olmayan, günlük kazanıp günlük tüketen bu kardeşlerimizin desteğe ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu nedenle biz de ilçemizdeki küçük esnaftan alışveriş yaparak hem onlara katkı vermek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyacını gidermek için yardım kolileri hazırladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan