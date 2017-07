Memur-Sen Yeni Hizmet Binasına Kavuştu

Memur-Sen Erzincan hizmet bürosu yeni yeri ile hizmete açıldı.



MER Plazada açılan hizmet binası düzenlenen tören ile açıldı. Düzenlenen törene Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, Eğitim-Bir Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, kamu ve kurum müdürleri, Memur-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi.



Törende konuşan Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, sendikanın üye sayısıyla 1 milyon kişiye ulaştıklarını belirtti. Örnek konuşmasının devamında ; "Bildiğiniz gibi Memur-Sen milletin milli ve manevi değerleri ile beslenen ve Türkiye'nin geleceğine kendini adamış Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. 1995 yılında kurulan bir dava hareketi. O günlerde 1'lerle başlayan birilerinin burun kıvırarak bir çiçekle bahar gelmez diyorlardı. Siz bu hızla giderseniz bir asır sonra ancak etkili ve güçlü olursunuz diyorlardı. Ama Hamd olsun ki 1'lerden binlere, binlerden ise on binler yüz binlere ve çok şükür ki bugün 1 milyon üye ile Türkiye'nin en büyük sivil hareketi olduk. Bu gücü sizlerden aldık. Kuruluşumuzda çok büyük emeği olan Merhum Erbakan hocanın sözü olan bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Bugün Memur sen olarak 11 hizmet kolumuzla ve Memur Sen olarak her alanda yetkili sivil toplum örgütü olarak ve Türkiye'nin en güçlü sivil toplum hareketi olarak tüm alanlarda en güçlü sivil toplum örgütüyüz" dedi.



Eğitim-Bir Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ise konuşmasında; "Önüne gelen imkanları kirli emelleri olarak kullananlar tarihi akışı içerisinde kötülerin temsilcileri olarak insanlardan aldığı gücü insanlara kast etmek için kullananlar olarak ta tarihe geçerler. Onun içinde zalimlerinde tarihi vardır, ama insanlık için insani değerler için hepimiz için yaşanılabilir bir dünya için çalışanlarda tarihe geçerler. Bu bütün alanda böyledir. Sendikalar hakları yenen, mağdur edilenlerin bir araya gelerek dayanışma içinde haklarını aradıkların bir zeminin adresidir. Gücü elinde tutanlar, hakkı teslim etmek istemediklerinde, diğerleri olarak saydıklarının mağdur edilmesini ve yalnızca kendi çıkarlarını öne çıkardıkları ve kendi kazanımlarını her şeye hizmet ettirmek istediklerinde, hakkı yenenler bir ses verirler. Derler ki, siz nasıl insanca yaşama adına bir talebiniz var ise bizimde bir talebimiz vardır. İşte sendika böyle bir zeminde doğmuştur.



Son olarak konuşan Vali Vekili Dede Musa Baştürk ise; "Memur-Sen, mensuplarının üyelerinin menfaatleri noktasında öncelikleri en son olan sendikalardan biridir. Memur-Sen'nin kuruluş felsefesinde rahmetli kurucu başkanlarının da ortaya koymuş olduğu şeylerin belkide en sonuncusu mensuplarının menfaatleridir. Çünkü Memur-Sen'nin çok daha ön plana aldığı başta milli manevi değerlerimiz, din, vicdan ve düşünce hürriyet olmak üzere, özellikle kurulduğu konjektör dikkate alındığında çok önemli misyonları olduğunun eminim ki yaşı yetenler hatırlayacaktır. Bu yeni hizmet binanınız Memur-Sen'e ve bağlı sendikalara Valimiz ve Valiliğimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.



Konuşmalarının ardından Memur-Sen Erzincan hizmet bürosu dualarla hizmete açıldı. - ERZİNCAN