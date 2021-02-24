Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması
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Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması

24.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:53

Muş, Bitlis ve Hakkari'de, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanlığı, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Muş, Bitlis ve Hakkari'de, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanlığı, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Memur-Sen Bitlis İl Başkanlığında toplanan üyeler adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Filiz Ermek, milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere kamu görevlilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği 28 Şubat darbesinin üzerinden 24 yıl geçtiğini belirtti.

28 Şubat askeri müdahalesinin 90'lı yılların başında başlayan bir vesayet süreci olduğunun altını çizen Ermek, şöyle devam etti:

"Millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun adıdır. Milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin şuursuz intikam hırsıyla 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi.

Binlercesi haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildi. Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi. 28 Şubat'ın bin yıl süreceği iddiasında bulunanların heveslerini kursaklarında bırakan millet iradesi ve inancı, mağdurların hukukunu koruyan, haklarını sağlayan, zararlarını karşılayan iradeyi de kayda ve hayata geçirecektir."

Açıklamaya, Bitlis Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak ve sendika üyeleri yer aldı.

Muş

Muş'ta Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Şeyma Nur Berk, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında, milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere kamu görevlilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği 28 Şubat darbesinin üzerinden 24 yıl geçtiğini anımsattı.

28 Şubat müdahalesinin 90'lı yılların başında başlamış bir vesayet süreci olduğunu belirten Berk, şunları ifade etti:

"28 Şubat mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme iradesi, adaletin, aklın, inancın ve ahlakın gereğidir. Bu irade 28 Şubat'ın faillerini mahkum etme iradesinden daha az önemli değildir. Doğru olan adaletsizliğin maliyetine katlanmak değil, adaletin maliyetini karşılamaktır. Bir tek kişi dahi dışarıda kalmaksızın herkesin hakkının tastamam verilmesi için en yüksek düzeyde çabanın ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyeti göstermek mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur. 28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini alması sadece faillerinin mahkum edilmesiyle değil, mağduriyetlerin telafisi ve zararlarının tazminiyle mümkün olabilir."

Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması
Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması
Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması
Memur-Sen üyelerinden 28 Şubat açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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