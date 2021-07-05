Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Memur-Sen Siirt Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Siirt Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Sendika binasında basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, bugün haziran ayı enflasyon rakamının açıklandığını ve böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranının belirlendiğini belirtti.

Kayıpların tazmini ve taleplerini dile getirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Enflasyon oranı belirlenmiş oldu. Bu veriler maalesef, memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü

memurun alım gücünü zayıflattığını gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz