Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
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Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Memur-Sen Siirt Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Siirt Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Sendika binasında basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, bugün haziran ayı enflasyon rakamının açıklandığını ve böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranının belirlendiğini belirtti.

Kayıpların tazmini ve taleplerini dile getirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Enflasyon oranı belirlenmiş oldu. Bu veriler maalesef, memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü

memurun alım gücünü zayıflattığını gösteriyor."

Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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