Memur-Sen Üyeleri Mardin'deki İftarda Bir Araya Geldi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, "Kazanımlarımıza gözümüz gibi bakamazsak gözümüzün yaşına bakmazlar. Bizim derdimiz 16 Nisan'da kazandıklarımızı 24 Haziran'da kaybetmemek. Oylarımız FETÖ'ye saadet, PKK'ya memnuniyet, Suriyeli kardeşlerimize mağduriyet, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ihanet, emperyalistlere cesaret olmasın" dedi.

Memur-Sen tarafından düzenlenen 'Yetkide İstikrar Teşkilat Buluşmaları'na Mardin'de devam edildi. Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesinin düzenlediği iftar programında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, "Memur sendikacılığından bir numara çıkmaz diyenlere karşı bizleri sendikacılıkta bir numara yapan teşkilatımıza teşekkür ediyor, hepinizi yürekten selamlıyorum. Bugünlere kolay gelmedik. 27 Mayıslardan, 12 Eylüllerden, 28 Şubatlardan, 15 Temmuzlardan çıkarak geldik. Toplu sözleşmesiz emek mücadelesi verdiğimiz yıllardan, ele avuca sığmazken küçücük bir odaya sığdığımız günlerden, bugün toplu sözleşmeli günlere, 1 milyonu aşan zeminlere, uluslararası bir marka prestijine vardık" dedi.

Türkiye ve Memur-Sen'in yolculuğunun aynı rotada ilerlediğini vurgulayan Esen, "O nedenle daha özgür ve müreffeh, daha güçlü ve büyük Türkiye hedefine doğru atılan her adımda Memur-Sen olarak katkılarımız var. Dolayısıyla yeni, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğu bizim yolculuğumuz, bizim hikayemizdir. Tarihin çağrısına kulak tıkayamazdık, tıkamadık. Yeni Türkiye'nin muazzam hikayesinde rol aldık. Yeni ufuklara ulaşmak, milletin kazanımlarını korumak için 1 milyon üyemizle tek yürek, tek bilek seferberlik ve teyakkuz halinde olduk. 'Şeytanın zaferi için gereken tek şey, iyi adamların hiçbir şey yapmamasıdır' diyor bir düşünür. Biz de şeytanlara yol vermemek, var olan şeytanları da kovmak için durmadan çalıştık, ter döktük. ve millete, ümmete hizmet yolunda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bizim hikayemiz birlerin ve birliğin hikayesidir. Birleri yan yana getirerek bir milyonu aştık. Derdimiz kuşkusuz sayı fetişizmi değil. Çünkü biliyoruz ki büyüdükçe yükümüz, güçlendikçe sorumluluklarımız artıyor. Sayımız kibrimizi değil, yükümüzü artırıyor, bunun bilincindeyiz. Biz, emeğin değerini yükseltmenin, milletin başındaki belaları def etmenin mücadelesindeyiz" diye konuştu.

"Türkiye, yerel ve küresel vesayeti, her türlü hain tuzağı boşa çıkarırken biz hep Türkiye'nin ve millet iradesinin yanında tavır ve emek koyduk" diyen Esen, "Kangrene dönmüş sosyal meselelerin çözülmesinde, 28 Şubat kararlarının çöpe atılmasında, başörtüsü zulmünün kaldırılmasında, katsayı engelinin son bulmasında, 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesinde yerimiz, terimiz, imzamız var" dedi.

"24 Haziran son umutları, son kozları"

Vesayet, terör ve emperyalizmden yana olanların senaryolarının sona ermediğinin altını çizen Esen, "16 Nisan'da millet olarak vesayete ağır bir darbe vurduk. 15 Temmuz ihanetini tarihin çöplüğüne gömecek olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayata geçmeden son hamlelerini yapıyorlar. 24 Haziran son umutları, son kozları. Hedefleri kazanımlarımızı geri almak. Yakmaktan, yıkmaktan, önemli bazı kurumları kapatmaktan bahsediyorlar. Para oyunları, kur tezgahları, güven bunalımları ile yükleniyorlar. Diz çökmemizi istiyorlar; çökmeyeceğiz. Susmamızı istiyorlar; susmayacağız. Gemiyi terk etmemizi istiyorlar; terk etmeyeceğiz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Memur-Sen'in kamu görevlileri sendikacılığında 10 yıldır kesintisiz yetkili konfederasyon olduğunun altını çizen Esen, bütün hizmet kollarında da yetkinin kendilerinde olduğunu belirtti. "Sendikal alanda kendimizle yarışıyor, çıtayı biz belirliyoruz" diyen Esen, "Toplu sözleşme düzenindeki sorunların giderilmesini, memura siyaset ve grev hakkının tanınmasını istiyoruz. Mülakat sisteminin kaldırılması, sözleşmelilerin kadroya alınması gibi onlarca konunun takipçisiyiz. Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılmasına ilişkin vaadi önemsiyoruz. Bunun en kısa sürede ve en geniş kapsamla ve beklentileri karşılayan oranlarla hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

"Kazanımlarımıza gözümüz gibi bakamazsak, gözümüzün yaşına bakmazlar"

Esen sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz, dün olduğu gibi bugün de1 milyon üyemizle herhangi bir kesimin değil ümmetin, milletin, Türkiye'nin yanında duruyoruz. Bir partinin değil, 'millete hizmet, Hakk'a hizmet' fikrinin yanında yürüyoruz. Köhne ve karanlık geçmişi değil, aydınlık geleceği temsil edenleri yoldaş ediniyoruz. 16 Nisan'da istikrar dedik, istikbal dedik, istiklal dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyor; istikrar, istikbal, istiklal diyoruz. Kazanımlarımıza gözümüz gibi bakamazsak, gözümüzün yaşına bakmazlar. Biliyoruz. Bizim derdimiz 16 Nisan'da kazandıklarımızı 24 Haziran'da kaybetmemek. Oylarımız FETÖ'ye saadet, PKK'ya memnuniyet, Suriyeli kardeşlerimize mağduriyet, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ihanet, emperyalistlere cesaret, olmasın."

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Değer ise yaptığı konuşmada, "24 Haziran'da milletle ihtilafı olanları değil, milletle irtibat kuranları, zalime sırdaş olanları değil mazluma yoldaş olanları, emperyalizme destek olanları değil köstek olanları, müstekbirlerle değil mustazaflarla saf tutanları tercih edeceğiz. Bizimle aynı ufka, aynı geleceğe bakan, aynı istikamette yol alanlarla yürüyeceğiz" dedi. - ANKARA