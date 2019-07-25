Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini Açıkladı

Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, 2020-2021 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme tekliflerini, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika üyelerinin katıldığı basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.

Basın açıklamasına Memur-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayacak ve yaklaşık 3 milyonu çalışan 2 milyonu kamu emeklisi toplam 5 milyon kamu görevlisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde Memur-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, basın açıklaması yaparak Memur-Sen'in şartlarını kamuoyuna duyurdu.

Aydın Kalkan açıklamasında, 'Kamu İşvereni Masaya Adil Bir Teklifle Gelmeli' diyerek şu şekilde devam etti:

"5. Dönem Toplu Sözleşme masasına kamu işveren heyeti ve onun şahsında yürütme erki adil bir teklif ile gelmelidir. Kamu işveren heyeti "Pazarlığı yakın dönemdeki vaatlerini gerçekleştirme fırsatı olarak görmeli, nimetin ve külfetin adil dağılımı hassasiyetini göstermeli, büyümeden ve refahtan pay vermeme tavrını sona erdirmelidir. Toplu Sözleşme Masası ve metni; Yeni, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin varlığını hem maaş bordrolarındaki rakamlara yansıtmalı, yasakları kaldırmalı, özgürlük alanını genişleterek fark ve umut oluşturmalıdır. Biz toplu sözleşme masasından sadece maaş ve ücretlerimizi artıracak oranlar ve tutarlar noktasında artış istemiyoruz. Biz, toplu sözleşme masasından dayatmalardan kurtulmamızı sağlayacak tekliflerle özgürlük de istiyoruz. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine istenecek zammını ve diğer taleplerimizi Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın dün itibarı ile açıkladı. Taleplerimiz ana hatlarıyla şu maddelerden oluşmaktadır"

Sözleşme koşullarında amaçlarının zam, refah payı ve taban aylıkta iyileştirme olduğunu belirten Memur-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "2020 yılı için 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL zam, birinci altı ayda yüzde 8, ikinci Altı Ayda yüzde 7 zam ve 2021 yılı için, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci altı ayda yüzde 6, ikinci Altı Ayda yüzde 6 zam artışı istiyoruz. Biz, kamu görevlileri olarak toplu sözleşmenin kapsamına refah payının girmesini, gelirin adil dağılımı noktasında bir milat oluşması noktasında Kamu İşvereninin bizimle aynı zeminde buluşmasını bekliyoruz. Teklifimizin anlamı şudur, Mevcutta 3 bin 334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ilk altı ay 3 bin 908 TL yani yüzde 17.23 zam, ikinci altı ay 4bin 182 TL yüzde 25.42 zam, 2021 ilk altı ay 4bin 522 TL yüzde 35.63 zam, ikinci altı ay 4 bin 793 TL yüzde 43.76 zam olacak. Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı 3 bin 852 TL için 2020 ilk altı ay 4 bin 485 TL yüzde 16.43 zam, ikinci altı ay 4 bin 798 TL yüzde 24.50 zam, 2021 ilk altı ay 5 bin 187 TL yüzde 34.67 zam, ikinci altı ay 5 bin 498 TL yüzde 42.73 zam olacak" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA