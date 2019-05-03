Memur-Sen Sendikacılığı Değerlerine Göre Yaptı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen, sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerine göre yaptı. Bu ülkeye katkı sundu." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Büyük Memur-Sen Buluşması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in sorunlardan beslenmek değil, çözümlerle güçlenmek, kolayı değil, doğru olanı yapmak için 27 yıldır çalıştığını söyledi.

Memur-Sen'in ilkesel değerlerinden ve tarzından hiç taviz vermediğini belirten Yalçın, "Memur-Sen, sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerine göre yaptı. Bu ülkeye katkı sundu. Memur-Sen, 27 yıllık sendikal tarihinde hiçbir zaman kaldırım taşı sökmemiştir. Esnafın camını çerçevesini hedef almamıştır. 27 yılık sürecimizde hep milletimizin yanında olduk. Hep millet ile bir olduk. Milletimizle kavga etmedik. Çünkü Memur-Sen, erdemli bir harekettir." ifadesini kullandı.

Memur-Sen'in sorunlu sendikacılık anlayışında değil, sorumlu sendikacılık anlayışını sürdürdüğüne dikkati çeken Yalçın, ülkeye borçları bulunduğunu dile getirdi.

Bazı örgütsel yapıların kendilerini milletten alacaklı sayabileceğini ancak Memur-Sen'in Türk milletine borçlu olduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz millettir. Biz bu ülkeye katkı sunduk. Milletin lehine en onurlu sendikacılık faaliyetleri sürdüren bir sendikayız. Ülkede yaşanan olaylara hesabi değil, hep hasbi yaklaşan bir sendika olduk. Sendika olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanında olduk. Ayrıca sendika olarak üyelerimizin açlık ve yoksulluk sınırı arasında ücret alma mahkumiyetini bitirmek, refah sınırında ücret almasını sağlamak için çalışıyoruz."

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA