Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliğinden kan bağışı
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Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliğinden kan bağışı

Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliği çalışanları, Kızılaya kan bağışında bulundu.

Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliğinden kan bağışı
21.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:20

Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliği çalışanları, Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kızılaya destek vermek amacıyla Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliğince başlatılan kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Kampanyaya dair değerlendirmede bulunan Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen, "Kanımız da imkanımız da ülkemiz ve milletimiz için feda olsun, 'Kan Ver Hayat Kurtar, İyilik Kanımızda Var' sloganlarıyla başlatmış olduğumuz kan bağışı kampanyasına tüm şubelerimizden ve üyelerimizden destek geldi. Çağrımıza kulak veren, 3 farklı noktada kan bağışına katılan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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