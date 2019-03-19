Memur-Sen Sağlıkta Tercihini Yaptı

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği, Büyük Anadolu Hastaneleri olan kurumsal sağlık anlaşmasını yeniledi.

Kaliteli hizmet anlayışını, uzman ve akademik nitelikli kadrosu ve ekibi ve teknolojik yeniliklerle birleştirerek, sağlıkta "güven ve huzur" sloganıyla 22 yılını dolduran Büyük Anadolu Hastaneleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirdiği sağlık protokolü uygulamasını geniş bir tabana yayarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği ile Büyük Anadolu Hastaneleri kurumsal sağlık anlaşmasını yeniledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ve Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız ile Samsun Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Karabiber tarafından imzalanan kurumsal sağlık anlaşması ile sendika üyeleri artık hastanenin kurumsal anlamda yaptığı çalışmalardan yararlanmaya devam edecekler.

Yenilenen protokol hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Sivil toplum kuruluşlarımızla gerçekleştirdiğimiz kurumsal sağlık anlaşmalarımız devam ediyor. Üyesiyle çok büyük bir aileye sahip olan Memur-Sen'e donanımlı çalışanları, ileri teknolojisi, modern alt yapısıyla sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Teşekkür etti

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nin sağlık hizmetlerinin dışında şehre sağladığı ekonomik katkısıyla önemli bir kuruluş olduğunu belirten Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız ise, "Yapılan anlaşmayla birlikte üyelerimiz ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastaneleri'nin sağlamış olduğu hizmetleri indirimli olarak yararlanabilecekler. Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği olarak bize bu imkanı sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA