Memur-Sen, PTT çalışanlarına kolonya dağıttı
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Gaziantep, Memur Sen, Sendika, PTT, Güncel

Memur-Sen, PTT çalışanlarına kolonya dağıttı

Memur-Sen Gaziantep İl Temsilciliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımına başlayan PTT çalışanlarına kolonya verdi.

16.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:04
Memur-Sen, PTT çalışanlarına kolonya dağıttı

Memur-Sen Gaziantep İl Temsilciliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımına başlayan PTT çalışanlarına kolonya verdi.

Memur-Sen İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, sendika tarafından hazırlanan cep kolonyalarının PTT çalışanlarına ve postacılara dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla her türlü zorluğun altından kalkılacağı aktarılarak, "PTT çalışanımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan tutun da Vefa Destek Gruplarımıza kadar herkes canla başla çalışarak ülkemiz için çalışmaktadır. Bu zor sürecin atlatılması için canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Bundan sonra da Memur-Sen ailesi olarak ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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