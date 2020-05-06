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Memur-Sen Nisan ayı "açlık-yoksulluk" rakamlarını açıkladı

Memur-Sen Nisan ayı
06.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:08

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492,5 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986,5 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492,5 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986,5 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Nisan ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492,5 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986,5 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Nisan ayında Mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,78'lik bir artış yaşandı. Nisan ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 46,18 artışla sarımsak, yüzde 37,5 artışla kuru soğan, yüzde 31,02 artışla patates, yüzde 30,45 artışla kivi; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 43,57 azalışla patlıcan, yüzde 36,99 azalışla salatalık, yüzde 34,23 azalışla kabak, yüzde 20,44 azalışla sivri biber fiyatlarında yaşandı.

Aydınlanma madde fiyatında ise Nisan ayında Mart ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Nisan ayında Mart ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,49'luk bir düşüş gözlenirken; Nisan ayında Mart ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,4'lük bir artış oldu.

Ulaşım ve haberleşme madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Nisan ayında Mart ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,29'luk bir düşüş olduğu belirlendi. Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,62 artışla araçların tamirine ve bakımlarına ödenen ücretler fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 20,72 azalışla LPG dolum ücreti, yüzde 10,31 azalışla benzin fiyatında düşüş gözlemlendi.

Nisan ayında Mart ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,75'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,23 artışla telefon yedek parçaları; yüzde 3,61 azalışla telefon ekipmanları madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,13'lük bir düşüş oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Mart ayına göre değişimin yüzde 4,31 artışla tablet, yüzde 2,26 artışla oyun konsolu, yüzde 1,41 artışla yazım ve çizim kağıtları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 12,15 azalışla edebi kitaplar, yüzde 4,98 azalışla okul kitapları, yüzde 1,89 azalışla flüt fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,01'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,16 artışla pencere(pvc); yüzde 1,63 azalışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Giyim ve temizlik madde fiyatlarında artış yaşandı

Nisan ayında Mart ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1,53'lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 9,7 artışla çocuk gömleği, yüzde 7,32 artışla etek, yüzde 7,12 artışla elbise, yüzde 3,45 artışla takım elbise madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 2,04 azalışla spor ayakkabısı, yüzde 1,6 azalışla çorap, yüzde 1,85 azalışla çocuk ayakkabısı madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,76'lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 10,31 artışla parfümler madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 4,57 azalışla elektrikli saç bakım hizmetleri madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Nisan ayında Mart ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,71'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,27 artışla tansiyon aleti; yüzde 0,08 azalışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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