Memur-Sen Niğde İl Temsilciliği Seçimi yapıldı

Memur-Sen Niğde İl Temsilciliğine Hasan Orhan seçildi.

Memur-Sen Niğde İl Temsilciliği seçimine Memur Sen'e bağlı 11 Hizmet kolu başkanları katıldı.

Oy birliği ile Memur-Sen Niğde İl Temsilciliği görevi aynı zamanda Eğitim Bir Sen Şube Başkanı da olan Hasan Orhan'a verildi .

İl temsilcisi Hasan Orhan: , "Bu sorumluluğu bize tevdi eden başkanlarıma teşekkür ediyor, maddi manevi dualarınızı bekliyorum. Seçimin tüm Memur Sen camiasına ve Niğde'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA