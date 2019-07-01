Memur-Sen Niğde İl Temsilciliği Seçimi yapıldı
Memur-Sen Niğde İl Temsilciliğine Hasan Orhan seçildi.
Memur-Sen Niğde İl Temsilciliğine Hasan Orhan seçildi.
Memur-Sen Niğde İl Temsilciliği seçimine Memur Sen'e bağlı 11 Hizmet kolu başkanları katıldı.
Oy birliği ile Memur-Sen Niğde İl Temsilciliği görevi aynı zamanda Eğitim Bir Sen Şube Başkanı da olan Hasan Orhan'a verildi .
İl temsilcisi Hasan Orhan: , "Bu sorumluluğu bize tevdi eden başkanlarıma teşekkür ediyor, maddi manevi dualarınızı bekliyorum. Seçimin tüm Memur Sen camiasına ve Niğde'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
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