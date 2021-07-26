Memur-Sen ne kadar zam istedi? 2021 Memur-Sen yüzde kaç zam talep etti? 2021, 2022, 2023 zam talepleri ne kadar?

Memur-Sen kamu görevlileri için ne kadar zam talep etti merak ediliyor. Son dakika haberlerine göre Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. Peki, Memur-sen ne kadar zam istedi? Memur-sen % kaç zam istedi? Detaylar haberimizde...

4 milyon memur, 3 milyon emekli ve 700 binden fazla kamu işçisinin beklediği zam için görüşmeler 2 Ağustos'ta başlayacak. Memur-Sen görüşmelerden önce açıklama yaptı. Peki, Memur-Sen ne kadar zam talep etti? Memur-Sen yüzde kaç zam istedi? İşte tüm detaylar...

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTEDİ?

Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için %21, 2023 için ise %17 zam talep etti.

Memur Sen, Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

- 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere %21 zam istedi.

- 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere %17 zam istedi.

- 2022 ve 2023 için %3 + %3 (toplam %6) refah payı talep etti.

- Maaşlara net 600 TL seyyanen zam talep etti.

MEMUR-SEN KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN YÜZDE KAÇ ZAM TALET ETTİ?

4 milyon memur, 3 milyon emekli ve 700 binden fazla kamu işçisinin beklediği zam için görüşmeler 2 Ağustos'ta başlayacak. Görüşmelerden önce açıklama yapan Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti. Sendika, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam talebinde bulundu. 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam istendi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "5'nci dönem toplu sözleşmenin zararları görülmeli, 600 lira seyyanen zamla kayıplar giderilmelidir. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, hakem kararıyla üretilen 5'nci dönem toplu sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 lira tutarında seyyanen zam yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"KAMU-SEN İLE ORTAK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulunduklarını anımsatan Yalçın, "Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Bu nedenle tekliflerimizi ortaklaştıran teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"ALIM GÜCÜ AŞAĞI YÖNLÜ SEYRETTİ"

Yalçın, 2019'da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlanan toplu sözleşmeyi hatırlatarak, "Mutabakatsız geçen 18 ayda, enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık." diye konuştu.

TALEPLERİNİ SUNDULAR

Sözleşmenin, 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz."

Yalçın, hükümetten ilk teklifi, 2 Ağustos'taki birinci toplantıda beklediklerini belirterek, "Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos'ta ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA ALINMALI"

Taleplerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bugün sunacaklarını bildiren Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesini paylaştı:

- Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı.

- Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel k adroya geçirilmeli.

-Bayramda ayrım yapılmamalı, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli.

- Vergi gelir kaybı üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli.

- KİT'lerde yüzde 15'e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli. KİT'lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15, 2. grupta olanların yüzde 10, 3. grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmasını istiyoruz.

- Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli.

- Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı.

- Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı.

- 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli.

- Kovid-19 nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli.

İLK TOPLANTI 2 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Hükümet, memur sendikalarıyla ilk toplantısını 2 Ağustos'ta yapacak. Memur-Sen Başkanı bu toplantıda hükümetin zam teklifini masaya getirmesini istedi. Zam pazarlığının ağustosun son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.