Memur-Sen, memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi

Hakkari ve Muş'ta Memur-Sen İl Temsilcilikleri, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini istedi.

Hakkari ve Muş'ta Memur-Sen İl Temsilcilikleri, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini istedi.

Memur Sen Hakkari Temsilcisi Şanser Kutluk, sendika binasında yaptığı açıklamada, kamu işvereninin açıkladığı zam teklifinin, beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunların, enflasyon karşısında erimiş maaşlarının en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını gördüklerini belirten Kutluk, şunları kaydetti:

"Kamu işvereninin 3600, refah payı, sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş oranı, kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini oran, kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırması, tüm kamu görevlilerini mutlu edecek, beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. Aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır. Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür."

Muş

Muş'ta da Memur Sen İl Başkanı Mahir Barışan, sendika binasında yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisinin kulağının toplu sözleşme masasında olduğunu aktardı.

3600 ek gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek, net takvime bağlanmış bir teklifin sunulmasını istediklerini belirten Barışan, "Aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır. 5. dönem toplu sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkan tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım