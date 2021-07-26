Memur-Sen! Memur-Sen canlı yayın! Memur-Sen işe giriş! Memur-Sen emekli ikramiyesi hesaplama 2021!
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Memur-Sen! Memur-Sen canlı yayın! Memur-Sen işe giriş! Memur-Sen emekli ikramiyesi hesaplama 2021!

Memur-Sen! Memur-Sen canlı yayın! Memur-Sen işe giriş! Memur-Sen emekli ikramiyesi hesaplama 2021!
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Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti. Memur alımı! Memur sen! Memur zammı! Memur-Sen! Memur-Sen canlı yayın! Memur-Sen işe giriş! Memur-Sen emekli ikramiyesi hesaplama 2021!

2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam istendi. Memur-Sen! Memur-Sen canlı yayın! Memur-Sen işe giriş! Memur-Sen emekli ikramiyesi hesaplama 2021!

MEMUR -SEN ZAMMI

Son dakika! Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti. Sendika, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam talebinde bulundu.

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Memur-Sen! Memur-Sen canlı yayın! Memur-Sen işe giriş! Memur-Sen emekli ikramiyesi hesaplama 2021! - Haberler
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