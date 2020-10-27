Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti
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Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

27.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:02

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamaları, Memur-Sen tarafından Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da protesto edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamaları, Memur-Sen tarafından Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da protesto edildi.

Eskişehir'de, Memur-Sen'e bağlı sendikalar ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri, Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler Parkı'nda toplandı.

Konfederasyonun İl Temsilcisi Muammer Karaman, grup adına yaptığı açıklamada, Macron'un son dönemde "cinnete esir politikalarına" yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasını ve Müslümanları aşağılamasını telin ettiklerini söyledi.

Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron'un da kirli siyasetine malzeme aradığını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Emmanuel Macron, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanmasıyla, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi 'Bu ülke aklını mı yitirdi' şeklinde eleştirilmiştir."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti
Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti
Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti
Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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