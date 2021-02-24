Memur-Sen Kütahya Kadın Komisyonundan 28 Şubat açıklaması
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Memur-Sen Kütahya Kadın Komisyonundan 28 Şubat açıklaması

24.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:47
Memur-Sen Kütahya Kadın Komisyonundan 28 Şubat açıklaması

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Kütahya Kadın Komisyonu Başkanı Nazmiye Yavuz, 28 Şubat mağdurlarının itibarlarının iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Kütahya Kadın Komisyonu Başkanı Nazmiye Yavuz, 28 Şubat mağdurlarının itibarlarının iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Yavuz, sendika binasında Memur-Sen Kütahya Kadın Komisyonu adına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme iradesi, adaletin, aklın, inancın, ahlakın gereğidir. Bu irade, 28 Şubat'ın faillerini mahkum etme iradesinden daha az önemli değildir. Yapılması gereken, yapılması beklenen, mağdurların, mağduriyetlerinin görülmesi, itibarlarının iade edilmesi ve zararlarının tazmin edilmesidir. Mağdurların zararların karşılanmasına yönelik kamu bütçesinden karşılanan tutarlar, 28 Şubat darbesinin asli ve fer'i iştirakçilerine rücu edilmeli ve millet adına kendilerinden tahsil edilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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