Memur-Sen Konfederasyonu: "İşbirlikçiler kaybedecek, adalet ve Filistin kazanacak"
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Memur-Sen Konfederasyonu: "İşbirlikçiler kaybedecek, adalet ve Filistin kazanacak"

Memur-Sen Konfederasyonu, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan Abraham Anlaşması'na tepki gösterdi.

Memur-Sen Konfederasyonu:
16.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:39

Memur-Sen Konfederasyonu, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan Abraham Anlaşması'na tepki gösterdi. Konfederasyondan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmayla Filistin Devleti'nin ve Filistinlilerin hem topraklarından hem de tarihten sürgün edilmesi iradelerini ilan ettiler" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'da İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan anlaşmanın büyük tepki topladığını bildiren Memur-Sen Konfederasyonu, yapılan anlaşmayı kınayarak, anlaşmanın Filistinlilerin topraklarından ve tarihlerinden sürgün edilmesi anlamını taşıdığını kaydetti. Açıklamada, "Dikkatlerin Filistin'in işgaline ve Filistinlilerin mazlumiyetine çevrildiği bu tür anlaşmalar, düzenlediği alan yönüyle sahne, gizlediği arka plan yönüyle ise perde işlevi görüyor. Bu anlamda hem sahneyi yıkmak hem de bu türden perdeleri parçalamak insanlığın ortak hedefi ve gayreti olmak durumundadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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