Memur-Sen Kırklareli Kadınlar Komisyonu Başkanı Birgül Kılıç'tan 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama Açıklaması

Memur-Sen Kırklareli Kadınlar Komisyonu Başkanı Birgül Kılıç, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıç, yaptığı yazılı açılamada, milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere, kamu görevlilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasbedildiği 28 Şubat darbesinden 24 yıl geçtiğini belirtti.

28 Şubat'ın millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun adı olduğunu vurgulayan Kılıç, milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin, şuursuz intikam hırsıyla 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildiğini bildirdi.

Binlerce insanın haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildiğini aktaran Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler, yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi. Sivil toplum kuruluşları kapatıldı, yöneticileri hapse atıldı. Ancak asıl tahribat, değerler üzerinde gerçekleştirilmiş, milletimizin bin yıllık medeniyet değerlerinden koparılması ve nesillerin köklerinden habersiz yetiştirilmesi için düşmanca tutum takınılmış ve hak, hukuk, adalet gibi kavramların ayaklar altına alındığı uygulamalara imza atılmıştır. Lakin bin yıl sürecek denen darbe düzeni, çok şükür ki millet iradesine çarptı. Millete ayar vermek isteyenlere gerçek ayarı, millet verdi. ve çok değil, 7 yıl içinde darbecilere hadlerini bildirdi.

Türkiye'de bir ilk olarak darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabı soruldu. 28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini alması sadece faillerinin mahkum edilmesiyle değil mağduriyetlerin telafisi, zararlarının tazminiyle mümkün olabilir. 28 Şubat'ın bin yıl süreceği iddiasında bulunanların heveslerini kursaklarında bırakan millet iradesi ve inancı, mağdurların hukukunu koruyan, haklarını sağlayan, zararlarını karşılayan iradeyi de kayda ve hayata geçirecektir. Bu iradenin tesisi ve teşkilinde yetkili ve ilgili herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop