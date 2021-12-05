Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliğinden engelliler günü programı

KAYSERİ (AA) - Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltıda Engelliler Komisyonu Başkanı Hayriye Ayverdier, dünya nüfusunun yüzde 15'ini engellilerin oluşturduğunu söyledi.

Engellileri, üreten, kendine ve içinde bulunduğu topluma değer katan imkanlara kavuşturmak gerektiğini vurgulayan Ayverdier, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplam nüfusun iş gücüne katılımı yüzde 50,3 iken engelli nüfusun işgücüne katılımı yüzde 22 civarındadır. Kamuda yaklaşık 60 bin engelli personelimiz memur kadrosunda çalışmakta. Engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, çalışma başta olmak üzere hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan var olabileceği, engellerle karşılaşmadan daha erişebilir ve daha saygın şartlarda yaşayacağı bir düzeni sağlamak hepimizin asli görevidir."

Programa katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da engellilere belediye olarak ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Etkinliğe, engelli sendika üyeleri de katıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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