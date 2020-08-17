Memur-Sen'in '1. Aile Kongresi' kongresi sona erdi
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Memur-Sen'in '1. Aile Kongresi' kongresi sona erdi

Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden 1. Aile Kongresi sona erdi.

Memur-Sen'in '1. Aile Kongresi' kongresi sona erdi
17.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:48

Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden 1. Aile Kongresi sona erdi.

Kongrede pek çok farklı üniversiteden akademisyenler ve alanında uzman isimler her yönüyle 'Aile' konusunu ele aldı. 14 Ağustos'ta Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen açılışla başlayan kongre online oturumlarla devam etti. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya yayınlarında 18 üniversiteden toplam 38 akademisyen ve uzman çeşitli başlıklarda bildirilerini sundu.

3 gün boyunca devam eden ve yoğun bir ilgi ile takip edilen online oturumlarda "Değer Olarak Aile", "Aile ve Kültür", "Aile ve Hukuk", "İktisat Politikaları ve Aile" başlıklarında onlarca konu masaya yatırıldı. Kongre kapsamında; modernitenin aile yaşamında oluşturduğu değişimlerden aile hukukunun uygulanabilirliğine, aile yaşamının bireysel yaşam üzerindeki etkisinden, vergi politikalarının hane halkına yansımalarına, toplumsal sosyolojik dönüşümlerin aile kurumundaki yansımalarından üretim ve tüketim biçimlerinin ailenin ruh sağlığı üzerindeki etkisine, ebeveynlerin aile üzerindeki hak ve sorumluluklarından uluslararası sözleşmelerde aile kurumunun kavramsal çerçevesine, sosyal politikalarda aile kavramından sözleşmeli personel istihdamının aile yaşamı üzerinde oluşturduğu problemlere kadar pek çok konu katılımcılar tarafından ele alınarak tartışıldı.

"Çalışma Hayatı ve Aile" başlıklı son oturum ile sona eren 'Aile Kongresi'nin kapanışını ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın pandemi sürecinde önemli bir kongrenin tamamlandığını ifade ederek, "Bu kongreyle aklımıza geleni değil akıl süzgecinden geçirdiğimiz düşünceleri kamuoyuyla paylaşmış olduk. Aile konusu çok önemli bir konu. Toplumumuzun geleceğini inşa etmek için önce aileyi temel almamız gerekiyor. Bu konu için gelişigüzel yorumlar yapmak olmazdı. Bizler de bu konuya disiplinlerarası bir yaklaşımla alanında uzman akademisyenlerle mercek tutmuş olduk" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu çalışmamızı kitaplaştırarak hem tarihe not düşeceğiz hem de bilim dünyasına katkı sunacağız"

Kongreyle Türkiye'de ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçın, 3 gün boyunca çok önemli hususlara değinildiğini belirterek, "Bu çalışmanın arkasında büyük emekler var. Memur-Sen Yönetimi olarak, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu olarak, ASBÜ olarak çok değerli çalışmamıza büyük emek sarf ettik. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu programımızın kitaplaştırılacağını ifade etmek istiyorum. Böylelikle bu çalışmamızı kitaplaştırarak hem tarihe not düşeceğiz hem de bilim dünyasına katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kapanış oturumunda konuşan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise, "3 gün süren çok önemli bir kongreyi Memur-Sen ve ASBÜ olarak tamamlamış olduk. Yeni bir mecra bu vesileyle hayata geçirilmiş oldu. Sanal bir kongre gerçekleştirdik. Akademik anlamda bu denli kapsamlı ilk kongredir diyebiliriz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 'Aile konusu' çok hassas bir konuydu. Hocalarımız bu konuya çok geniş bir perspektiften bakarak değerlendirdiler. Bu kongrenin devamının geleceğini de söylememiz gerekiyor. Çok hızlı değişen bir dünyadayız. Bu değişimler sosyal ve kültürel anlamda da kendisini gösteriyor ve en çok aile fenomenini etkiliyor. Bu değişimde aileyi koruyabilmek ve ailenin sürdürülebilir bir şekilde var olmasını sağlamamız gerekiyor. Biz bu kongreyle ailenin geleceği ve geleceğin ailesi konularını da konuşmuş olduk. Tekrar tüm katılımcılara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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