Memur-Sen il temsilciler toplantısı gerçekleştirildi
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Memur-Sen il temsilciler toplantısı gerçekleştirildi

Memur-Sen il temsilciler toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Memur-Sen 34. İl Temsilcileri Toplantısı, 6. Dönem Toplu Sözleşme gündemiyle gerçekleştirildi.

Memur-Sen 34. İl Temsilcileri Toplantısı, 6. Dönem Toplu Sözleşme gündemiyle gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ile il temsilcilerinin katıldığı toplantıda kamu işvereninin sunduğu zam teklifinin müzakereye uygun olmadığı belirtilerek yeni bir teklifin yapılması gerektiği beyan edildi.

Hükümetin 6. Dönem Toplu Sözleşme'de ilk zam teklifinin sunmasının ardından Memur-Sen'de yürütülen istişareler kapsamında il temsilcileri Ankara'da toplandı. Daha önce zam teklifinin beklentileri karşılamadığını ve yeni bir teklif beklediğini açıklayan Memur-Sen, yürüttüğü istişareler kapsamında 34. İl Temsilcileri toplantısını gerçekleştirdi.

Hükümetin ilk zam teklifinin müzakereye uygun olmadığını ve yeni bir teklifle gelinmesi gerektiği iradesinin vurgulandığı toplantıda Memur-Sen'in süreçte izleyeceği yol haritası tartışıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, hükumetin sunduğu ilk teklifin beklentileri karşılamaktan uzak olduğu belirtilerek, "Biz müzakereleri başlatacak ve üzerinde pazarlık yapabileceğimiz yeni bir teklif bekliyoruz" dedi.

Memur-Sen İl Temsilcileri toplantısında, şu kararlar alındı:

"12 Ağustos'ta Kamu İşvereni tarafından sunulan teklifi kabul etmiyor, 'en kısa sürede' ve 'müzakeresi yetişebilecek' nitelikte, 'Yeni, Makul, Adil ve Müzakere Etmeyi Gerektirecek' teklif bekliyoruz. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın görüşme ve müzakerelerde de ifade ettiği şekilde; bürokrasinin, siyasetin ve kurumların kamu görevlilerinin emeğine değer verme noktasında özel bir gayret göstermesi gerektiğini bir kez daha tekrar ediyoruz.

Bu tespit ve kararların yanında, Kamu İşvereninin tekliflerimize olumlu bakış üretmesine ve imzaya davet içeren teklifler getirmesine katkı sunmak, sürece olumlu katkı sağlamak ve kamuoyunun konuya dair farkındalığını artırmak, makul olan tekliflerimizin kabulü için demokratik hakkımızı kullanmak amacıyla 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 18.00'de Ankara'da Eylem yapılması, süreç içerisinde atılacak olumlu adımlara göre de yeniden değerlendirme yapma kararı alınmıştır." - ANKARA

Memur-Sen il temsilciler toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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