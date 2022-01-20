Memur Sen İl Başkanı Yıldız'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge açıklaması

Samsun Memur Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SAMSUN (AA) - Samsun Memur Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin kronik sorunlara çözüm üretilmeden, meslek kanunu ile ilgili beklentiler karşılanmadan sona erdiğini öne sürdü.

Salgının gölgesinde eğitim çalışanlarının, gayret ve özverili çalışmalarıyla tarihe geçtiklerini belirten Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığının okulları açık tutma iradesinin eğitim öğretimden vazgeçilmemesi adına doğru bir karar olduğunu vurguladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun beklentilerini karşılayacak şekilde çıkarılması gerektiğini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"TBMM Genel Kurulu'nda görüşme aşamasına gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda somut adım atılması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilmesi, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla yeniden hayat bulması, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte yazılı sınavın kaldırılması, bir kısım sorunların çözümü için adım atılması, eğitim camiasında olumlu karşılanmıştır ancak meslek kanununun Meclis'e sevk edilen haliyle beklentileri karşılamaktan uzak oluşu eğitimcileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalı, sadece kariyere hapsetmemeli, öğretmenlerin sosyal ve mali haklarını geliştirmelidir."

Ek gösterge düzenlemesinin de tüm kamu görevlilerini kapsaması gerektiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Eğitim kurumu yöneticiliği, ikincil görev olmaktan çıkarılmalıdır. Okul bazlı ödenek uygulamasına geçilmeli, temizlik ve güvenlik personeli yetersizliği giderilmelidir. Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçleri mağduriyete neden olmamalıdır. Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği takvimi bir an önce yayımlanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak yarıyıl tatilinin öğrencilerimiz için bir dinlenme dönemi olmasını temenni ediyor, eğitim çalışanlarına salgının gölgesinde geçen eğitim öğretim dönemi için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz."