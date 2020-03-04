Memur-Sen İl Başkanı Karlıer'den Halkapınar Kaymakamı Kıraç'a ziyaret
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Memur-Sen İl Başkanı Karlıer'den Halkapınar Kaymakamı Kıraç'a ziyaret

Konya Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Nazif Karlıer, Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç'ı makamında ziyaret etti.

04.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:32
Memur-Sen İl Başkanı Karlıer'den Halkapınar Kaymakamı Kıraç'a ziyaret

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Nazif Karlıer, Kaymakamı Ömer Kıraç'ı makamında ziyaret etti.

İl ve ilçede yürütülen sendikal faaliyetler hakkında bilgiler veren Karlıer, Kaymakam Kıraç'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıraç ise Karlıer'e ziyareti için teşekkür etti.

Ziyarete, Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, Halkapınar Eğitim Bir-Sen Temsilcisi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Aydın da katıldı.

Kaynak: AA

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