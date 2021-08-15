Memur-Sen hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
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Memur-Sen hükümetten yeni zam teklifi bekliyor

Memur-Sen hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ilk zam teklifinin beklentilerini karşılamaktan uzakta olduğunu belirterek, "Biz müzakereleri başlatacak ve üzerinde pazarlık yapabileceğimiz yeni bir teklif bekliyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ilk zam teklifinin beklentilerini karşılamaktan uzakta olduğunu belirterek, "Biz müzakereleri başlatacak ve üzerinde pazarlık yapabileceğimiz yeni bir teklif bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümetin 6. Dönem Toplu Sözleşme'de ilk zam teklifini sunmasının ardından konfederasyonda yürütülen istişareler kapsamında il temsilcileri Ankara'da toplandı.

Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ile il temsilcilerinin katıldığı 34. İl Temsilcileri Toplantısı'nda, sözleşme görüşmelerinde izleyecek yol haritası tartışıldı.

Toplantının açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Hükümetin sunduğu ilk teklif beklentilerimizi karşılamaktan uzakta. Biz müzakereleri başlatacak ve üzerinde pazarlık yapabileceğimiz yeni bir teklif bekliyoruz." dedi.

"19 Ağustos eylem yapılması kararlaştırıldı"

Memur-Sen 34. İl Temsilcileri toplantısında, şu kararlar alındı:

"12 Ağustos'ta kamu işvereni tarafından sunulan teklifi kabul etmiyor, 'en kısa sürede' ve 'müzakeresi yetişebilecek' nitelikte, 'yeni, makul, adil ve müzakere etmeyi gerektirecek' teklif bekliyoruz. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın görüşme ve müzakerelerde de ifade ettiği şekilde bürokrasinin, siyasetin ve kurumların kamu görevlilerinin emeğine değer verme noktasında özel bir gayret göstermesi gerektiğini bir kez daha tekrar ediyoruz. Bu tespit ve kararların yanında, kamu işvereninin tekliflerimize olumlu bakış üretmesine ve imzaya davet içeren teklifler getirmesine katkı sunmak, sürece olumlu katkı sağlamak ve kamuoyunun konuya dair farkındalığını artırmak, makul olan tekliflerimizin kabulü için demokratik hakkımızı kullanmak amacıyla 19 Ağustos saat 18.00'de Ankara'da eylem yapılması, süreç içerisinde atılacak olumlu adımlara göre de yeniden değerlendirme yapması."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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