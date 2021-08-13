Memur Sen, hükümetin memurlar için sunduğu zam teklifini yenilemesini istedi

Memur Sen'in, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifini yenilemesini beklediği belirtildi.

Memur Sen'in, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifini yenilemesini beklediği belirtildi.

Memur Sen Niğde İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Hasan Orhan, düzenlediği basın toplantısında, kamu işvereninin dün açıkladığı zam teklifinin, beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu savundu.

Orhan, "Toplu sözleşme bir oldubittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak, 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkan tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav