Memur-Sen heyetinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
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Memur-Sen heyetinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Memur-Sen heyetinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekiler, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile tam kapanma döneminde kaldıkları otelde eylemlerine devam eden evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekiler, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile tam kapanma döneminde kaldıkları otelde eylemlerine devam eden evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlayan aileler, İçişleri Bakanlığınca uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde eylemlerine kaldıkları otelde devam ediyor. Aileleri kaldıkları otelde ziyaret eden Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekiler, annelere karanfil dağıtıp yanlarında oldukları mesajını verdi.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Ensarioğlu, bu direnişi gösteren annelerin yüreğine ateş düşüren, buradaki anneleri hasrete, özleme boğan kişilerin er ya da geç bu özlem ve hasretin altında ezilip gideceklerini söyledi. Ensarioğlu, "Memur-Sen olarak dini, dili, ırkı, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun mağdursa, mazlumsa biz o mağdur ve mazlumun yanındayız. İnşallah bu annelerimiz de er ya da geç çocuklarına kavuşacaktırlar, bu mutluluğu hepimiz göreceğiz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından bir süre ailelerle görüşen Ensarioğlu ve beraberindekiler daha sonra otelden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Memur-Sen heyetinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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