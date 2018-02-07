Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Yetimlerin Dualarında Olmak En Büyük Sermayemizdir"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yetime merhamet eli olmak ve o çocukların dualarında olmak en büyük sermayemizdir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, İnsan Hakları Yardım Vakfı'nın (İHH) düzenlediği "Her sınıfın bir yetim kardeşi var" kampanyası kapsamında, İyilikte Yarışan Sınıflar Projesinin 5'inci yılı vesilesiyle düzenlenen tanıtım programına katıldı. Programda konuşma yapan Yalçın, "Merhamet elini yetim çocuklara uzatan İHH'ya müteşekkiriz. Memur-Sen olarak bu tür faaliyetlere ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştıklarını ifade etti. Yalçın, "Yetime merhamet eli olmak ve o çocukların dualarında olmak en büyük sermayemizdir" şeklinde konuştu.

Sendikaların genelde emek çalışmaları ile ilgilendiğini ve sosyal sorumluluk alanlarına ilişkin çabada olmadıklarını kaydeden Yalçın, Memur-Sen'in bundan farklı olarak sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını belirtti.

Memur-Sen'in bir medeniyet tasavvuru üzerine inşa edildiğini ve değerler sendikacılığı yaptığını vurgulayan Yalçın, nerede bir iyilik hareketi varsa onun paydaşı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Gözyaşının rengi dünyanın her yerinde aynıdır" diyen Yalçın, Bosna'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Kobani'ye, Filistin'den Telafer'e nerede sıcak bir bölge varsa orada olduklarını ve bölgeye yardım ulaştırdıklarını söyledi. Yalçın, mazlumlar arasında ayrım yapmadıklarının da altını çizdi. Pek çok projede yer aldıklarını ancak içlerinde en çok gurur verici olanın yetim projesi olduğunu belirten Yalçın, bu projelerin birer ahiret sermayesi olduğunu söyledi. - ANKARA