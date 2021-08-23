Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun"
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklanması ardından açıklamalarda bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklanması ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya