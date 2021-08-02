Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Temel argümanlarımız ve yaklaşımlarımızla masaya geldik"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Temel argümanlarımız ve yaklaşımlarımızla masaya geldik" Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamların görüşüleceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk oturumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Temel argümanlarımız ve yaklaşımlarımızla masaya geldik"

ANKARA - Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamların görüşüleceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk oturumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlendi. Toplantının ardından basın toplantısında konuşan Başkan Yalçın, "Uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme'nin üzerinden 18 ay geçti. Şimdi bir yeni toplu sözleşmenin başlangıcını yaptık. 2022, 2023 yıllarını kapsayacak olan 6. Dönem Toplu Sözleşme masasına gelirken geçmiş dönemde uzlaşmazlıkla biten 5. Dönem Toplu Sözleşme'nin kayıplarının giderilmesi, bugünkü beklentilerin karşılanması ve geleceğe dair refah paylaşımının yapılmasına fırsat tanınması konusunda temel argümanlarımız ve yaklaşımlarımızla masaya gelmiş bulunduk" diye konuştu.

Toplu sözleşme masasının sosyal diyaloğu işletme, sosyal devlete ulaşma, sosyal adaletle buluşma için en önemli zemin olduğunu dile getiren Başkan Yalçın, takvim boyutuyla bir uzlaşı sağlandığını ve takvimin bugünden itibaren işlemeye başladığını belirtti.

Toplu sözleşme takvimine göre 12 Ağustos'ta kamu görevlilerinin geneline ilişkin komisyon raporu müzakere edilecek ve Kamu İşveren Heyeti teklifini sunacak. 22 Ağustos'ta ise Toplu Sözleşme müzakereleri sonuçlandırılacak. Eğer uzlaşı sağlanamazsa 23 Ağustos'ta Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli