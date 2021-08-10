Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınmasını istedi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınmasını istedi Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınmasını istedi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda personel rejiminin, 4/A ve 4/D olmak üzere iki statü şeklinde sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmeli." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda personel rejiminin, 4/A ve 4/D olmak üzere iki statü şeklinde sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmeli." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla "Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmanın, 18-26 Haziran 2021'de, Türkiye genelinde 5 bin 330 sözleşmeli personelin katılımıyla yapıldığını aktaran Yalçın, araştırmanın, sözleşmeli kamu personelinin durumuna ve sorunlarına ışık tuttuğunu söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2000'den beri sözleşmeli personel sayısında yaklaşık 50 kat artış yaşandığına dikkati çekerek, araştırmaya dair şu bilgileri paylaştı:

"Araştırmaya katılan personelin yüzde 82,6'sı, sözleşmeli personel istihdamının, saygın iş ve insan onuruna yakışır ücret gibi ilke, değer ve taleplerle uyumlu olmadığını düşünüyor. Sözleşmeli personelin yüzde 82,5'i, sözleşmeli istihdamın neden olduğu eşitsizlikler yüzünden kendisini ikinci sınıf kamu görevlisi gibi hissediyor. Sözleşmeli personelin yüzde 85,1'i, sözleşmeli olmaları nedeniyle çalışma ve aile hayatı konusunda geleceğe yönelik planlama yapamadığını ifade ediyor. Yine sözleşmelilerin yüzde 65,8'i, görev aldıkları kurum/kuruluş mevzuatına/uygulamalarına göre yöneticilik göreviyle ilişkilendirilme haklarının olmadığını beyan etti. Bu veriler, sözleşmeli kamu personelinin duygu ve düşüncelerini net bir şekilde gösteriyor."

"Özlük, mali ve sosyal haklardaki bütün eşitsizlikler giderilmeli"

Ali Yalçın, kamuda istisnai bir istihdam modeli olarak düzenlenen sözleşmeli personel statüsünün, 1980'den sonra mecrasından çıkarılarak, zamanla büyük bir soruna dönüştüğünü söyledi.

Sözleşmeli kamu personelinin kadro sorununun, Memur-Sen'in her zaman gündeminde ilk sırada olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuz ve bağlı sendikaların itiraz, talep ve teklifleri sonucunda, 2011 ve 2013 yıllarında yaklaşık 280 bin sözleşmeli personel kadroya geçirildi. Ancak bugüne kadar devam eden yeni alımlarla ve 2017 yılında geçici personelin, sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesiyle sözleşmeli personel sayısı yarım milyonu aşmış bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, mart 2021 verilerine göre, 3 milyon 487 bin 629 kamu görevlisinin 523 bin 47'si sözleşmeli personel. Bu rakam, kamu görevlileri içinde sözleşmeli personel oranının yüzde 15'i bulduğu anlamına geliyor. Kamuda personel rejimi, 4/A ve 4/D olmak üzere iki statü şeklinde sınırlandırılmalı. Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmeli. Kadroya geçiş düzenlemesi yapılana kadar, sözleşmeli personelle kadrolu personel arasındaki bütün özlük, mali, sosyal haklar bağlamındaki eşitsizlikler giderilmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi
Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Yonca Evcimik Seren Serengil
Spor Mesut Özil Merve Çoban Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınmasını istedi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:20:44. #1.16#

title