Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Ekonomi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi" Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Diyoruz ki sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili, en kolay, en kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu...

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi"

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Diyoruz ki sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili, en kolay, en kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamın benimsemektir. Kamuda personel rejimi 4/A ve 4/D şeklinde olmalıdır" diye konuştu.

Memur-Sen tarafından hazırlanan, sözleşmeliliğin, kamu görevlileri sistemi içerisindeki yerinin tartışıldığı 'Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması' kamuoyuyla paylaşıldı. Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yalçın, "Yaklaşık 4 milyona yakın personel kitlesin ilgilendiren kamu görevlileri personel sisteminin en önemli en sorunlu alanı kuşkusuz sözleşmeli personel istihdamı konusudur. İstisnai bir istihdam modeli olarak çıkarılan düzenleme 1980'den sonra mecrasından çıkarılarak zamanla büyük bir sorun haline dönüşmüş ve sözleşmeli personel istihdamı Memur-Sen olarak bizim de her zaman gündemimizde olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre Mart 2021 verilerinde 3 milyon 487 bin 629 kamu görevlisi içerisinden 523 bin 47 personelin sözleşmeli olduğunu bildiren Yalçın, kamu görevlileri içerisinde sözleşmeli personelin oranının yüzde 14.99 olduğunu söyledi.

Sözleşmeli personelinin, mali, özlük ve sosyal hakları bakımından ikincil bir personel statüsü oluşturduğunu belirten Başkan Yalçın, "Ayrımcılığa neden olduğu, statü hukukuna dayalı kamu görevlisi sisteminde büyük delikler açtığı, bu durumun statü hukukuna ve statü hukukunun dayandığı anayasal ilkelere ters düştüğü bilinen bir gerçektir. Bu durum, çalışma barışını da, verimliliği de olumsuz etkilemekte, toplumsal planda memurluğun itibarını zedelemektedir.

"Temel model olarak kadrolu istihdamın benimsemektir"

2000 yılından günümüze, sözleşmeli personel sayısında yaklaşık 50 kat artış yaşandığını belirten Yalçın, "Bunun çözüm mercii bu masa Toplu Sözleşme masası. Raporumuzu da verileri dikkate alarak tekliflerimizi, taleplerimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Diyoruz ki sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili, en kolay, en kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamın benimsemektir. Kamuda personel rejimi 4/A ve 4/D şeklinde olmalıdır. 3. Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmelidir. Kadroya geçiş düzenlemesi yapılana kadar sözleşmeli personelle kadrolu personel arasındaki bütün özlük, mali, sosyal haklar bağlamındaki eşitsizlikler giderilmelidir.

Başkan Yalçın sözleşmeli personellerin taleplerini şöyle açıkladı:

"Vergi dilimi ve sosyal güvencede kadrolularla aynı haklara tabi olma, istifa sonrası kuruma geri dönüş hakkının bulunması, ücretsiz izin hakkının olması, kademe/derece ilerlemesinin bulunması, yönetici pozisyonuna görevlendirme, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilme, eş tayini hakkının; arazi tazminatı hakkının olması, yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkının bulunması, kurumlar arası yer değişikliği hakkının bulunması."

(Mİ-BC-ÖK-E)

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

Güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Aleyna Tilki Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Merve Çoban Lionel Messi Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Sözleşmeli personelin sorunu çözümü konusunda en etkili yöntem kadrolu istihdamın benimsenmesi" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 23:24:29. #1.15#

title