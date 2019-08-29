Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Son dakika, son saniye, son saliseye kadar masada bulunduk"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Son dakika, son saniye, son saliseye kadar masada bulunduk"

Toplantının yapıldığı salondan genel görüntü Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın salona gelmesi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zamlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

29.08.2019 11:46

Toplantının yapıldığı salondan genel görüntü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın salona gelmesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zamlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
Kaynak: AA
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