Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Son dakika, son saniye, son saliseye kadar masada bulunduk"
Toplantının yapıldığı salondan genel görüntü Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın salona gelmesi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zamlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.
29.08.2019 11:46
Toplantının yapıldığı salondan genel görüntü
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın salona gelmesi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zamlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA