Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Siirt'teki İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

SİİRT (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geldiğimiz noktada Türkiye'nin en örgütlü yapısına dönüştüklerini belirterek, "Aynı zamanda üyemiz olan, olmayan, olamayan, örgütlülük hakkı verilmeyen herkesin sorununu masada konuştuğumuz, yükümlülüğünü sırtımıza yıktıkları geniş bir alanın kitlesel temsilciliğini yaptığımız bir süreci de yönetiyoruz." dedi.

Bölge ziyareti kapsamında Siirt'e gelen Yalçın, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'i ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi Toplantı Salonu'nda Memur-Sen Temsilciliği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na da katılan Yalçın, burada sendika üyeleriyle görüştü.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının örgütlenmek adına başlattıkları yolculukta hak alma mücadelesi verdiklerini söyledi.

İnan ve arkadaşlarının iyi bir şeye vesile olduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada Türkiye'nin en örgütlü yapısına dönüşmekle kalmadık, aynı zamanda üyemiz olan, olmayan, olamayan, örgütlülük hakkı verilmeyen herkesin sorununu masada konuştuğumuz, yükümlülüğünü sırtımıza yıktıkları geniş bir alanın kitlesel temsilciliğini yaptığımız bir süreci de yönetiyoruz."

Memur sendikacılığına başlandığı zamanlarda memurlardan sendikacı olunmayacağı yaklaşımının söz konusu olduğunu anlatan Yalçın, geldikleri noktada 'Bir numara olmaz' dedikleri bir yerden bir numara oldukları bir noktaya tırmandıklarını belirtti.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Aldığımız mesafe kolay değil 107 ülkenin 177 konfederasyonunu Türkiye'de ağırladık. 'Siz akrediteli bir yapı değilsiniz. Dünya sizi tanımıyor. Dolayısıyla siz Türkiye'de bir dernek statüsündesiniz.' gibi bu anlamda kendilerince uluslararası yapılar ve irtibatlarından, iltisaklarından kaynaklı olarak bize kurulan cümleler vardı. Biz uluslararası alana açıldığımızda onların irtibatlarının, ilişkilerinin ve iltisaklarının ne anlama geldiğini çok net olarak gördük. Uluslararası anlamda öyle bir sendikacılık yapacaksak biz onu yapmayız. Ona şiddetle karşı dururuz. Türkiye'yi dışarıda bu anlamda bir diasporaya dönüşen, dolayısıyla bir yerlerde Türkiye içerisinde kullanacakları sivil ayaklara dönüşen yaklaşımlar asla bizim kabul edeceğimiz yaklaşımlar değil."

Toplantıya, Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker, Memur-Sen Batman İl Temsilcisi Mehmet Ergin, Memur-Sen Şırnak İl Temsilcisi Abdullah Çatı, Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, sendikanın iş yeri temsilcileri ve üyeler katıldı.

Bu arada, Yalçın 80. Yıl Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi. Görevli bir öğretmenin seslendiği Yalçın, pencereden öğretmen ile görüştü. Başka bir sendikaya üye olduğunu bildiren öğretmen, Yalçın'a sadece Memur-Sen üyelerini değil bütün memurları kapsayan çalışmalarından dolayı teşekkür etti.