Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret eden Yalçın, hizmet kollarına göre kentte çalışan kamu görevlilerinin talep ve beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e ziyarette bulunan Yalçın, burada da belediye çalışanlarının talep ve beklentilerinin konusunda görüşme yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı da ziyaret eden Yalçın, üniversitelerde çalışan akademik ve idari personelin sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Yalçın, Samsun temaslarını Memur-Sen Samsun İl Temsilciliğinin organizesinde komisyonlar ve Eğitim-Bir-Sen ilçe temsilcileriyle yapılan değerlendirme toplantısıyla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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