ANKARA (İHA) - Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Öğretmenlerimiz için en büyük müjde, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Tbmm gündemine getirilmesidir"

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim-Bir-Sen'in 81 ilde düzenlediği "Öğretmenlik Meslek Kanunu Çıkarılmalıdır" konulu basın açıklamasının Ankara programına katıldı. Ulus Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasına özel veya devlet çalışanı birçok öğretmen gelirken, sendikalılar çeşitli sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir"

Öğretmenliğin kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim- öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulması artık daha fazla ertelenmemelidir. Kanaatimizce öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir" diye konuştu.