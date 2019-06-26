Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Karaman'da

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "360 ek göstergenin bütün kamu görevlilerini kuşatacak, beklentiyi karşılayacak bir çerçevede sunulması, tartışılması ve bunun topluma kazandırılması noktasında Memur-Sen'in bir çalışması, gayreti var." dedi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Karaman Şube Başkanlığı yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, önümüzdeki günlerde sendikal anlamda hareketli bir sürecin başlayacağını söyledi.

Ağustos ayında 5. dönem toplu sözleşme sürecinin başlayacağını hatırlatan Yalçın, "5. dönem toplu sözleşmeye giderken önümüzde çok önemli sorunlarımız var. Kamu görevlilerinin çok büyük beklentileri var. 360 ek göstergenin bütün kamu görevlilerini kuşatacak, beklentiyi karşılayacak bir çerçevede sunulması, tartışılması ve bunun topluma kazandırılması noktasında Memur-Sen'in bir çalışması, gayreti var." diye konuştu.

Yalçın, toplu sözleşmeye ilişkin mutfak çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vergi adaletsizliği konusu bu anlamda canımızı yakan, canımızı sıkan konuların başında. Çünkü gelir vergisi alanında kayıplarımız var. Yardımcı hizmetlerde arkadaşlarımız var, gelir idaresi sınıfına aktarılsın veya yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın. Onlar da ek gösterge sistematiğine dahil edilsin. Bu anlamda beklentiler karşılansın diye uzun süredir dile getirdiğimiz ve dillendirdiğimiz tekliflerimiz, taleplerimiz var. Toplu sözleşmeye ilişkin genel teklifler hem de hizmet konulu teklifler şu an mutfak çalışmalarıyla şekilleniyor."

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni hizmet binası açıldı.

Kaynak: AA