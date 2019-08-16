16.08.2019 16:54

5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları

ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(Hükümetin zam teklifi) Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi yok sayıyoruz."

Kaynak: AA