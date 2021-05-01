Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Gelin bu bayramda memura da bayram ikramiyesi verin"
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Gelin bu bayramda memura da bayram ikramiyesi verin"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. (4)

"Altıncı dönem toplu sözleşmede kamu işvereni cömert bir bakışla adil bir bütçeyle kamu görevlilerine ve kamu emekçilerine ayrılmış bütçeyle masaya gelmelidir"

"Seyyanen zam teklifimiz 5'inci dönemde yapılan ve 2 yıldır kayıp oluşturan hakem kararının bedelinin ödenmesi için son derece önemlidir"

"Biz toplu sözleşmede bayram ikramiyesi konusunda tüm çalışanlara verilmeli dedik. Teklifimizin emekliler boyutu hayata geçti. memurlar boyutu 3 yıldır hayata geçmeyi bekliyor. Gelin bu bayramda memura da bayram ikramiyesi verin memur da çifte bayram yapsın diyorum"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Gelin bu bayramda memura da bayram ikramiyesi verin'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Gelin bu bayramda memura da bayram ikramiyesi verin'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Gelin bu bayramda memura da bayram ikramiyesi verin'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Gelin bu bayramda memura da bayram ikramiyesi verin'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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