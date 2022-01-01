KIRŞEHİR (İHA) - Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan CHP liderine çağrı, "Sözünün arkasında dur, belediye başkanlarından hesap sor"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, sözleşme süreleri sona erdikten sonra sözleşmesi yenilenmeyen 25 kişi için şehre gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak, "Sözünün arkasında dur, belediye başkanlarından ise hesap sor" dedi.

Kırşehir Belediyesi önünde açıklamada bulunan Yalçın, "Kırşehir Belediyesi adına hiç yakışmayacak, Ahi Evran kenti olan şehre yakışmayacak bir şey yaptı. Emekle, ekmekle oynadı. Arkadaşlarımızın işini, aşını elinden aldı"diye konuştu.

'Herkes sevinç yaşarken 25 kişi işsiz kalıyor' diyen Yalçın, açıklamasında; " Herkes sevinç ve mutluluk yaşarken bu 25 arkadaşımız yeni yıla mutsuz ve umutsuz giriyor. Onun için Selehattin Başkanı, Kırşehir Belediyesini protesto ediyoruz."şeklinde konuştu.

Ortada suskunluk var çağrı yapıyorum

Sosyal Medya hesapları üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunduğunu anlatan Yalçın Kırşehir'de açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Ortada suskunluk var. Kaç gündür sosyal medyadan ihtarda bulunuyorum. Kırşehir Belediyesinde ekmeğine son verilen arkadaşlarla ilgili çağrıda bulunuyorum. Kılıçdaroğlu'na ihbar ediyorum diyorum. Neden ihbar ediyorum; Seçimlerden önce namus sözü verdin millete 'Hiçbir belediye başkanımız kimsenin ekmeğiyle aşıyla işiyle oynamayacak garantisi benim, varsa bir şey bana gelin' dedin. Bugün 25 kişinin ellerine tutanak tutuşturdun iş haktiniz fes edilmiştir dedin. ya sözünün arkasında dur yada emek, ekmek düşmanı belediye başkanlarının hesabını sor."

Yalçın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'na da yargı kararıyla işlerine dönmüş kişilerle neden kavga ettiğini sordu. Program da sözleşmesi yenilenmemesi sonrası yaşadığı ailevi problemleri nedeniyle intihar eden Şahin Budak'ın annesi Nuray Budak ve işsiz kalma sürecini anlatan Sevilay Kılıç adlı kişiler de söz alarak yaşadıkları süreci anlattı.

Kırşehir Belediyesi önünde yapılan protesto ise Memur-Sen üyelerinin belediye önüne siyah çelenk bırakması sonrası son buldu. Guruplar polis gözetiminde dağıldı.