Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz makul teklif sunduk dolayısıyla makul de adım istedik"
-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
19.08.2019 10:52
-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA